Más de 5.000 uniformados garantizarán la seguridad en Santander durante el puente festivo

Si va a viajar este puente festivo por Santander, se va a encontrar con más controles en carretera. Más de 5.000 uniformados del Ejército y la Policía estarán desplegados en distintos puntos del departamento.

La presencia se concentrará en los principales corredores viales, donde se espera mayor movimiento de viajeros durante el fin de semana.

El llamado de las autoridades es claro: conducir con precaución y evitar riesgos, especialmente en motocicleta, donde se han registrado varios siniestros en los últimos días.

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También insisten en no manejar bajo los efectos del alcohol y atender las indicaciones en los puestos de control.

Para cualquier emergencia, estarán habilitadas las líneas 123 de la Policía Nacional y el #767 de la Policía de Carreteras, disponibles las 24 horas.

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Además, se mantienen recompensas de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar a responsables de delitos en el departamento.

En este puente festivo, el mensaje es simple: viajar con calma y responsabilidad para evitar accidentes en las vías.