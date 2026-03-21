San Camilo desmiente deuda y responde a polémica por servicios en el Hospital del Magdalena Medio

Bucaramanga

La E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo emitió un comunicado a la opinión pública en el que responde a recientes declaraciones del Hospital Regional del Magdalena Medio. En el pronunciamiento aclara aspectos relacionados con la prestación de servicios de salud mental y su situación financiera.

La institución explicó que “los servicios se prestan conforme a la normatividad vigente, bajo criterios clínicos y de seguridad del paciente”. Indican que los procesos de admisión y referencia están sujetos a evaluaciones técnicas especializadas, para garantizar una atención adecuada, segura y oportuna a los usuarios.

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Frente a cuestionamientos sobre posibles demoras en la atención, el hospital aseguró que “los casos de urgencia, especialmente aquellos asociados a conductas suicidas, son priorizados de manera inmediata, siguiendo protocolos establecidos”.

En cuanto a la capacidad operativa, la entidad informó que durante 2025 se realizaron cerca de 3.718 consultas externas y 5.961 atenciones en hospitalización en la Unidad de Salud Mental de Barrancabermeja, lo que, según ellos, evidencia la alta demanda del servicio en la región.

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Sobre el aspecto financiero, el hospital desmintió que exista una deuda de 371 millones de pesos con el Hospital Regional del Magdalena Medio. Según explicó, “los pagos correspondientes al convenio interadministrativo vigente han sido realizados y se encuentran debidamente soportados en registros de tesorería”, se lee en el comunicado.

Desde el Hospital Psiquiátrico San Camilo, confirmaron que actualmente existe una obligación pendiente correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2025, que asciende a más de 211 millones de pesos. “De este total, una parte ya se encuentra radicada para pago, mientras que otros valores, relacionados con servicios de laboratorio, continúan en trámite administrativo”.

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La gerente, Natalia Sofía Ojeda, quien firma el comunicado, reiteró el compromiso del Hospital Psiquiátrico San Camilo con la prestación de servicios. e hizo un llamado a las entidades del territorio a “mantener canales de comunicación técnicos y constructivos que fortalezcan la confianza de la comunidad y mejoren la atención en salud”, concluyó.