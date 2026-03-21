Por el paro minero, transporte de Medellín hacia la Costa Caribe ha disminuido en un 70%

Caucasia, Antioquia

Hasta en un 70 % se han disminuido los despachos de buses desde Medellín hacia la Costa Caribe, como consecuencia del paro minero que completa seis días en el Bajo Cauca, Valdivia y el sur de Córdoba.

Según datos de Terminales Medellín, aunque las operaciones no están suspendidas en su totalidad, sí se han registrado múltiples cancelaciones y reprogramaciones en los viajes debido a los bloqueos constantes en las vías. Esta situación ha obligado a las empresas de transporte a tomar rutas alternas, principalmente por el Magdalena Medio.

Los trayectos hacia municipios como Planeta Rica y Montería son los más afectados, con acceso limitado y mayores tiempos de desplazamiento.

¿Por qué hay paro minero?

Sectores de la minería del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba salieron a paro indefinido desde el 16 de marzo para protestar contra los operativos de la fuerza pública y del Gobierno Nacional dirigidos a intervenir maquinaria y unidades de producción minera informal.

Desde el pasado jueves se adelanta una mesa de diálogo con representantes del Gobierno Nacional, en la que participan delegados de los ministerios de Defensa, Interior, Minas y Ambiente, así como voceros de programas de formalización minera. Hasta ahora, se han logrado acuerdos en 7 de los 20 puntos del pliego de peticiones, según han informado representantes de la Mesa Minera a través de comunicados.

En medio de las protestas también se han registrado alteraciones del orden público y desmanes que han requerido la intervención de las autoridades.

Para este sábado 21 de marzo, la Mesa Minera convocó a una marcha pacífica hacia las 2:00 p.m. que saldrá desde el Coliseo El Camello en Caucasia para exigir mejores condiciones y la no estigmatización de su labor en la región.

Por ahora, el bloqueo en la vía hacia la Costa Caribe se mantiene con paso intermitente y la habilitación de un corredor humanitario.