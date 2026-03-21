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21 mar 2026 Actualizado 15:02

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Cali

Cae red que extorsionaba ganaderos y comerciantes en el Valle

A las víctimas les exigían pagos entre 10 y 50 millones de pesos en Cali y municipios del norte del departamento.

Durante los operativos las autoridades incautaron vehículos y celulares. Foto: Gaula Militar.

Durante los operativos las autoridades incautaron vehículos y celulares. Foto: Gaula Militar.

Erika

Cali

Valle del Cauca

Cinco personas señaladas de extorsionar a comerciantes y ganaderos en el Valle del Cauca fueron capturadas en medio de operativos realizados por el Ejército, la Policía y la Fiscalía.

Cuatro de los detenidos fueron ubicados en los barrios El Cedro y Nápoles de Cali. Según las autoridades, estarían exigiendo pagos entre 10 y 40 millones de pesos a comerciantes del sector, dependiendo de su actividad económica.

De acuerdo con la investigación, el otro capturado extorsionaba a ganaderos en municipios como Roldanillo y Versalles, a quienes les pedía hasta 50 millones de pesos.

“Este sujeto era presunto integrante de un grupo de delincuencia común organizada denominada Aguilas 38” que estaría vinculada a actividades de secuestro y extorsión”, señaló el coronel Mauricio Andrés Medina Vergara, comandante del Grupo Gaula Militar del Valle.

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Durante los operativos también fueron incautados vehículos y celulares que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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