Cae red que extorsionaba ganaderos y comerciantes en el Valle
A las víctimas les exigían pagos entre 10 y 50 millones de pesos en Cali y municipios del norte del departamento.
Valle del Cauca
Cinco personas señaladas de extorsionar a comerciantes y ganaderos en el Valle del Cauca fueron capturadas en medio de operativos realizados por el Ejército, la Policía y la Fiscalía.
Cuatro de los detenidos fueron ubicados en los barrios El Cedro y Nápoles de Cali. Según las autoridades, estarían exigiendo pagos entre 10 y 40 millones de pesos a comerciantes del sector, dependiendo de su actividad económica.
De acuerdo con la investigación, el otro capturado extorsionaba a ganaderos en municipios como Roldanillo y Versalles, a quienes les pedía hasta 50 millones de pesos.
“Este sujeto era presunto integrante de un grupo de delincuencia común organizada denominada Aguilas 38” que estaría vinculada a actividades de secuestro y extorsión”, señaló el coronel Mauricio Andrés Medina Vergara, comandante del Grupo Gaula Militar del Valle.
Más información
Durante los operativos también fueron incautados vehículos y celulares que quedaron a disposición de las autoridades competentes.