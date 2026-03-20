Camacol demandará decreto de aranceles por impacto en precio de la vivienda

La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOLl) anunció, durante su Asamblea Ordinaria en Cali, que demandará el decreto del Gobierno Nacional que incrementa los aranceles al hierro y al acero, al considerar que esta medida elevará los costos de producción y encarecerá el precio de la vivienda, dificultando el acceso para miles de hogares en el país.

El gremio advirtió que estos insumos representan el 16,3% de los costos de construcción y que, con un aumento de hasta el 35% en los aranceles, se generaría un incremento cercano al 3,9% en los costos de producción. Esto impactaría directamente el precio final de la vivienda, que subiría aproximadamente un 2,2%, según informó Camacol. A esto se suma el efecto adicional de los aranceles sobre productos cerámicos.

“Según Guillermo Herrera presidente Nacional de CAMACOL dice que es preocupante “que el Gobierno Nacional, por un lado diga que quiere desindexar los precios de la vivienda por el incremento del salario mínimo, pero por el otro lado siga encareciendo los costos de producción de vivienda porque además del salario mínimo, que tiene un impacto en los costos cercanos al 10,15% se hace más caro construir, esta medida arancelaria se suma a otras que vienen desde el año pasado y en total los costos de producción de vivienda subirían entre el 16 y el 20%”

Además, el sector señaló que la disminución en las ventas durante el último año y comienzos de 2026, sumada al aumento del salario mínimo, ha llevado a que se dejen de iniciar cerca del 50% de los proyectos de vivienda.

“Hemos decidido demandar el decreto de aranceles porque no encontramos de un lado que haya un soporte técnico que dé claridad sobre estas decisiones que de tranquilidad sobre estas decisiones y también creemos que deja muchas dudas sobre la legalidad, y de los propósitos que deben tener las medidas arancelarias, que deben ser de protección al mercado nacional cuando haya dumpling, lo entendemos, pero eso no queda muy claro en la motivación del decreto que fue recientemente expedido por el Gobierno Nacional” dijo Guillermo Herrera.

El gremio también advirtió que el sector de la construcción ya enfrenta dificultades desde 2025, y que en los últimos meses cerca de 134 mil personas han dejado de trabajar en esta actividad.

Asimismo, señalaron que las medidas del Gobierno han afectado a las pequeñas y medianas empresas que abastecen al sector, las cuales representan alrededor del 30% de la cadena productiva.

Finalmente, alertaron que la disminución en la oferta de vivienda podría generar un incremento en los precios de los arrendamientos.