Liga Femenina 2026: Así está la tabla de posiciones al cabo de 4 fechas

América asumió el comando en solitario tras vencer en el clásico a Nacional / Twitter: @AmericaCaliFem

La Liga femenina 2026 continúa bajo el comando del América de Cali. El equipo vallecaucano lidera el certamen con puntaje ideal, al cabo de cuatro fechas, siendo Deportivo Cali, su clásico rival y vigente campeón, su principal perseguidor.

Tras los resultados que dejó la más reciente jornada del fútbol femenino en Colombia, las Escarlatas picaron en punta en el campeonato al ganarle el clásico de la fecha a Atlético Nacional, ambos equipos llegaban a este compromiso igualados en 9 unidades.

Cali y FC International son los otros dos equipos que conservan su invicto en el certamen, ambos con 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate.

Nacional y Millonarios, ambos con 9 puntos, se ubican en la cuarta y quinta posición, sumando un buen arranque en el certamen con un registro de tres victorias y una sola derrota.

El grupo de los ocho lo completan Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Llaneros. A diferencia del fútbol masculino, la Liga Femenina avanza sin tener partidos pendientes.

Resultados de la fecha 4

Orsomarso 1-0 Santa Fe

Medellín 2-1 Llaneros

América 1-0 Nacional

Real Santander 1-2 International

Junior 1-2 Internacional de Bogotá

Fortaleza 1-3 Cali

Millonarios 3-0 Once Caldas

Bucaramanga 3-1 Pasto

Tabla de posiciones

América de Cali: 12 Cali: 10 (+5) International: 10 (+3) Nacional: 9 (+6) Millonarios: 9 (+5) Medellín: 7 Santa Fe: 6 Llaneros: 4 (-1) Orsomarso: 4 (-2) Fortaleza: 4 (-3) Junior: 4 (-3) Bucaramanga: 6 (-6) Internacional de Bogotá: 3 Real Santander: 2 Pasto: 1 (-5) Once Caldas: 1 (-7)

Partidos fecha 5

Sábado 21 de marzo

[5:00PM] Nacional Vs. Bucaramanga

Domingo 22 de marzo

[3:00PM] Pasto Vs. Junior

[3:00PM] Once Caldas Vs. América

[4:00PM] International Vs. Millonarios

Lunes 23 de marzo

[1:00PM] Santa Fe Vs. Cali

Martes 24 de marzo

[5:00PM] Fortaleza Vs. Real Santander

Miércoles 25 de marzo

[3:00PM] Internacional de Bogotá Vs. Medellin

[3:30PM] Llaneros Vs. Orsomarso