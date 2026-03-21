“La inspección fue solicitada por la defensa de mi hermano, Andrés Calle”: diputado Gabriel Calle

Montería

A través de la red social X, el diputado Gabriel Calle Aguas, sostuvo que la inspección judicial realizada al apartamento de su hermano Andrés Calle, en el norte de Montería, obedecería a una solicitud de la defensa.

Dicha inspección habría sido ordenada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso que busca esclarecer el sonado escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la cuestionada administración de Olmedo López.

“Es fundamental informarle a la opinión pública que la inspección realizada hoy (20 de marzo) por las autoridades judiciales en el apartamento K-62, propiedad de mi hermano, hace parte de la etapa de práctica de pruebas dentro del proceso. Esta diligencia busca verificar, con hechos y evidencia, la veracidad de las versiones entregadas por el señor Sneyder Pinilla”, expresó.

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“Es igualmente fundamental informarle a la opinión pública que la inspección que se adelanta en el apartamento fue solicitada por la defensa de mi hermano, Andrés Calle, como una prueba clave dentro del proceso”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “este tipo de actuaciones judiciales fortalecen el proceso, al permitir que la verdad se construya sobre elementos objetivos, confiando en que las pruebas demostrarán de manera contundente la inocencia de Andrés Calle”.

De acuerdo con la investigación, en el mencionado apartamento el excongresista Andrés Calle habría, al parecer, habría recibido cerca de $1.000 millones por parte de Sneyder Pinilla, en medio del escándalo de la UNGRD.

Cabe recordar que este caso se encuadraría en las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades en la contratación y manejo de recursos destinados para la atención de emergencias en el país.

El cordobés Andrés Calle se encuentra privado de la libertad por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación.