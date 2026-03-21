Gobernador del Cauca rechazó anuncio de disidencias que impide acceso a misiones humanitarias

Popayán, Cauca

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el anuncio de las disidencias de las Farc que pretende restringir el ingreso de organismos humanitarios al territorio y aseguró que estas entidades contarán con respaldo institucional para continuar su labor en la región.

El mandatario destacó el papel de estas organizaciones en la protección de la población civil y reiteró que su presencia en los municipios del departamento es fundamental para la garantía de los derechos humanos.

“Todo mi respaldo y compromiso con la Defensoría del Pueblo, la ONU, la OEA y la MAPP-OEA. Estas entidades han protegido y cuidado la vida de la población civil en entornos de conflicto armado, especialmente en nuestro departamento”, afirmó.

El gobernador advirtió que desde la institucionalidad se mantendrá el acompañamiento para que estas misiones continúen su trabajo sin restricciones. “Estaremos siempre para que prevalezcan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

Al pronunciamiento se sumaron los diputados del Cauca, quienes rechazaron las amenazas y restricciones contra misiones humanitarias y de verificación de derechos humanos en el territorio.

Desde la Asamblea Departamental señalaron que estas acciones afectan directamente la labor de estos organismos y ponen en riesgo a las comunidades, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad. “Estas acciones atentan contra la labor fundamental en la protección de la vida y el acompañamiento a las comunidades”.

Los diputados del departamento le hicieron un llamado a los actores armados para respetar la autonomía y el carácter humanitario de estas misiones, y garantizar condiciones para que continúen su trabajo sin intimidaciones.

Las autoridades insistieron en la necesidad de garantizar el acceso de estas misiones al territorio y proteger su labor en favor de las comunidades del Cauca.