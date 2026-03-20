Recuperan en Cauca 10 cuerpos de corresponderían a integrantes del extinto grupo armado Quintín Lame
La acción humanitaria se desarrolló por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, (UBPD), en coordinación con la Fundación Sol y Tierra y el Plan Regional de Búsqueda del CRIC.
Cauca
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), recuperó los cuerpos de 10 personas que presuntamente corresponderían a integrantes del extinto Movimiento Armado Quintín Lame, desaparecidas hace 38 años en zona rural de Rosas, Cuaca.
La acción humanitaria se desarrolló en coordinación con la Fundación Sol y Tierra y el Plan Regional de Búsqueda del CRIC.
Oscar Montero, coordinador de la UBPD, explicó que los 10 cuerpos fueron hallados en una sola fosa mezclados, identificados mediante investigación, documentación, relatos y triangulación de información de solicitudes de búsqueda de familias.
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“Todo a partir de las solicitudes y los datos entregados por las familias. Los cuerpos se encuentran en medicina legal, entidad que de forma técnica y científica hace la plena identificación. Los núcleos aportaron para el proceso tomas de muestra biológicas”, dijo el coordinador.
En las acciones se identificaron collares, manillas y elementos que ayudarán en la identificación, pero no prendas militares.
“De los 10 cuerpos dos pertenecen a dos solicitudes de familias, nos faltan 8 núcleos más para saber si corresponden a sus familiares”, explicó Montero.
Por confidencialidad humanitaria, la UBPD no reveló circunstancias de las muertes ocurridas en contexto de conflicto armado.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...