Recuperan en Cauca 10 cuerpos de corresponderían a integrantes del extinto grupo armado Quintín Lame

Cauca

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), recuperó los cuerpos de 10 personas que presuntamente corresponderían a integrantes del extinto Movimiento Armado Quintín Lame, desaparecidas hace 38 años en zona rural de Rosas, Cuaca.

La acción humanitaria se desarrolló en coordinación con la Fundación Sol y Tierra y el Plan Regional de Búsqueda del CRIC.

Oscar Montero, coordinador de la UBPD, explicó que los 10 cuerpos fueron hallados en una sola fosa mezclados, identificados mediante investigación, documentación, relatos y triangulación de información de solicitudes de búsqueda de familias.

“Todo a partir de las solicitudes y los datos entregados por las familias. Los cuerpos se encuentran en medicina legal, entidad que de forma técnica y científica hace la plena identificación. Los núcleos aportaron para el proceso tomas de muestra biológicas”, dijo el coordinador.

En las acciones se identificaron collares, manillas y elementos que ayudarán en la identificación, pero no prendas militares.

“De los 10 cuerpos dos pertenecen a dos solicitudes de familias, nos faltan 8 núcleos más para saber si corresponden a sus familiares”, explicó Montero.

Por confidencialidad humanitaria, la UBPD no reveló circunstancias de las muertes ocurridas en contexto de conflicto armado.