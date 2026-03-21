Este domingo se registrarán cierres viales por evento deportivo entre Armenia y el Valle del Cauca

Armenia

En efecto este domingo 22 de marzo se llevará a cabo una edición más del evento deportivo denominado ‘Media Maratón Quindío en el corredor comprendido entre las glorietas de Tres Esquinas, Malibú y club Campestre.

A propósito, el organizador del evento Sebastián Restrepo sostuvo que el reto más grande de la carrera es que se debe generar el cierre de la vía nacional por donde se moviliza el 80% del transporte de carga.

“El reto de esta carrera el más grande es que tenemos que cerrar la vía nacional por donde pasa el 80% del transporte de carga. Vamos a cerrar la vía el 22 de marzo desde las 5 de la mañana en el tramo comprendido entre la Glorieta Malibú, sector Club Campestre y la zona franca. Ese va a ser el cierre de 5 horas para poder realizar este evento", manifestó.

Explicó que la contingencia será desde las cinco de mañana entre la glorieta Malibú en el sector Club Campestre y la zona Franca todo con el fin de realizar el evento deportivo.

Extendió el llamado a los conductores que deban usar esta vía porque residen en la zona de cierres que salgan de sus viviendas antes de la hora de cierre y a la comunidad en general invitó a tomar la ruta alterna por el sector de El Caimo.

“La Tebaida no va a estar cerrada, el aeropuerto no va a estar cerrado. Vamos a tener una contingencia ahí en el Club Campestre para permitir la movilidad de los vehículos livianos. El transporte de carga estará detenido en el Tolima y en el Valle del Cauca para no interferir la movilidad acá en el departamento del Quindío", indicó.

Asimismo, sostuvo que en el sector del Club Campestre habrá un plan para permitir la movilidad de los vehículos hacia el Aeropuerto el Edén y el transporte de carga estará detenido en el Tolima y el Valle del Cauca.

Agregó que son más de 8.500 participantes que harán parte de la cuarta versión del evento.

Plan de contingencia de la secretaría de tránsito

Desde la secretaría de tránsito de la ciudad dieron a conocer que para facilitar la movilidad, se recomienda a los conductores utilizar como vías alternas los corredores Jardines de Armenia – El Caimo, habilitados durante el evento.

De igual manera sostienen que en la glorieta Malibú se mantendrá paso controlado con destino al hospital del Sur, mientras que la Policía de Carreteras garantizará la circulación regulada hacia el aeropuerto El Edén para quienes transiten por el corredor El Caimo – glorieta del club Campestre.

Finalmente, manifiestan que el dispositivo vial contará con agentes de tránsito ubicados en puntos estratégicos, quienes orientarán a conductores y acompañarán la movilidad durante la jornada. La reapertura de las vías se realizará una vez finalice el paso de los corredores, con el fin de restablecer el flujo vehicular de manera segura.