Especial dispositivo en Armenia para el partido de Deportes Quindío y Atlético Nacional

El encuentro deportivo será en el estadio centenario de la ciudad este miércoles 3 de septiembre a partir de las 7:45 de la noche entre el Deportes Quindío y Atlético Nacional en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla fue enfático en afirmar que todo está dispuesto para garantizar la seguridad y evitar cualquier afectación de orden público que empañe la fiesta del fútbol.

Destacó que llevaron a cabo un consejo de seguridad con el fin de generar la articulación correspondiente entre la administración municipal, Policía y Ejército para que no se genere ninguna afectación y sea un encuentro deportivo en medio del respeto.

“Es importante que Armenia viva la fiesta del fútbol, que desafortunadamente unos cuantos desadaptados no solamente en Armenia, sino en Colombia, han querido frustrar lo que es la fiesta del fútbol, pero el día de ayer, como les digo, en el Consejo de Seguridad Extraordinario tocamos todos los temas y vamos a tener el apoyo de nuestra Policía Nacional, de los diferentes equipos de logística de los clubes y el Ejército", manifestó.

Precisamente la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Armenia definió las medidas:

Ingreso por tribunas:

Occidental: se autoriza el ingreso de menores de edad a partir de los 14 años, acompañados de un adulto responsable con documento en mano. En esta tribuna no se autoriza el ingreso de camisetas ni otros elementos que hagan referencia al Atlético Nacional; tampoco de otros equipos diferentes al Deportes Quindío.

Norte: a los integrantes de la barra Artillería Verde Sur que se ubiquen en esta tribuna se les permitirá el ingreso de menores de edad a partir de los 14 años en compañía de un adulto responsable y documento en mano.

Oriental y Sur: sólo ingresarán mayores de 18 años con documento en mano. Las Barras del Atlético Nacional pueden ingresar con la camiseta del equipo a la tribuna Sur y a la tribuna Oriental.

Requisitos de ingreso:

Documento de identidad original obligatorio.

Prohibidos: sombrillas con punta, bolsos, bufandas, canguros, vuvuzelas, correas de chapa gruesa, alimentos, pólvora, armas, sustancias y el ingreso de mujeres embarazadas.

Permitido: banderas personales con tubos conduit en tribunas locales.

Venta de alimentos y bebidas bajo medidas de bioseguridad.

Autorizaciones para barras:

Artillería Verde Sur (Norte): trapos, instrumentos, humos y sombrillas sin punta, con carnet de barra y documento.

Los del Sur (Sur): 1 frente, 1 trapo de Armenia, 22 instrumentos.

La Banda Pirata (Oriental): 1 frente, 1 bombo, 1 redoblante.

Nación Verdolaga (Oriental): 1 frente, 1 bombo, 1 redoblante.

Comunicado Deportes Quindío

Desde el Deportes Quindío emitieron un comunicado dando a conocer los cierres viales:

