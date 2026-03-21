¿Es bueno o malo? Esto significa tener una planta ‘mala madre’ en la casa: cuidados básicos y más

Gato estando de pie al lado de una planta 'mala madre' (Crédito: Getty Images) / kodachrome25

La planta ‘mala madre’ es una de las opciones recomendadas para quienes quieren iniciar en la botánica. Gracias a sus condiciones flexibles de cuidado, rápido crecimiento y belleza decorativa, se ha vuelto una opción accesible y económica, con un significado llamativo para el Feng Shui.

Aquí, en Caracol Radio, puede conocer más sobre esta planta, cómo cuidarla y las ventajas que puede traer a su hogar.

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¿Qué es la ‘mala madre’?

Como informa la Encliclopedia Britannica, Chlorophytum comosum, más conocida como ‘mala madre’ o planta araña, es una especie herbácea (sin tronco de madera) perenne (dura más de 2 años) de la orden de las asparagáceas. Es una mata nativa de Sudáfrica, la cual se caracteriza por tener una roseta central de hojas angostas y largas de entre 20–40 cm de longitud, la cual le hace dar ese aspecto similar a las patas de una araña.

Niña sonriendo ante su planta araña, contenida en un frasco transparente (Crédito: Getty Images) / Westend61 Ampliar Niña sonriendo ante su planta araña, contenida en un frasco transparente (Crédito: Getty Images) / Westend61 Cerrar

Entre sus principales características, logra adaptarse a condiciones asociadas a interiores, ya que se desarrolla bien bajo una exposición indirecta a la luz, además de soportar condiciones secas o temperaturas de hasta 10 C’, aunque prefieren la temperatura ambiente normal, como informa la experta Jane Perrone.

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Por otro lado, según la División de Horticultura de la Universidad de Wisconsin-Madison, la planta araña es bastante eficaz para limpiar el aire interior, ya que absorbe sustancias químicas como el formaldehído, el xileno, el benceno y el monóxido de carbono en hogares u oficinas, lo que le da asociaciones de elemento purificador.

¿Qué significado tiene el cultivo y manutención de la planta ‘mala madre’?

Desde una interpretación del Feng Shui moderno, las plantas araña representan la protección y renovación. Sus largas hojas arqueadas simbolizan el flujo de energía del elemento de madera, eliminando constantemente las sensaciones negativas y revitalizando el qi (chi) en el hogar. En esencia, ayudan a filtrar las “malas vibras” del mismo modo que purifican el aire.

Mujer cuidando su planta 'mala madre', la cual tiene su maceta colgada en la pared (crédito: Getty Images) / Westend61 Ampliar Mujer cuidando su planta 'mala madre', la cual tiene su maceta colgada en la pared (crédito: Getty Images) / Westend61 Cerrar

También tiene un alto sentido decorativo, ya que sus tallos se extienden sobre la maceta, lo que le da un toque estético que promueve que se cuelgue en salas y habitaciones.

¿Cómo cuidar una planta araña o ‘mala madre’?

La ‘mala madre’ es una planta accesible para quienes están comenzando en el cuidado de estas especies en sus hogares, ya que, como menciona el jardín botánico de Nueva York (NYBG por sus siglas en inglés), no necesita de ser expuesta a condiciones muy exigentes, ya que puede ser puesta cerca a ventanas que no reciben luz directa.

En cuanto a la hidratación, la planta araña solo necesita que se humedezca la tierra con agua a temperatura ambiente si se ve su superficie muy seca.

si se ve su superficie muy seca. Si las hojas empiezan a encorvarse y ponerse amarillas, son un signo de que se necesita más riegue , especialmente durante su periodo de crecimiento.

, especialmente durante su periodo de crecimiento. También suele ser sensible a la fluoración del agua potable, por lo que si las hojas se ponen café, significa que debe cambiar el suministro a agua destilada o de lluvia.

No suelen tener muchas plagas y generalmente están libres de enfermedades. Eso sí, se recomienda que esté atento a las cochinillas y moho negro que se aglomeran entre los huecos de las hojas.

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Finalmente, cabe añadir que Chlorophytum comosum es una especie que puede reproducirse fácilmente. Una planta araña madura produce tallos con una flor en la punta. Estas pequeñas también se llaman “arañitas” y se pueden poner en agua para hacer crecer su raiz y crear nuevas plantas sin costo alguo.

Si su planta araña no ha producido flores, puede deberse a que aún no ha alcanzado la madurez o a que no se encuentra bien en su ubicación actual. En tales casos, debe revisar los suministros de agua, luz, temperatura ambiente a los que está expuesta y dejarla crecer si aún está en desarrollo.

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