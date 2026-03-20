¿Dónde se va la luz este sábado 21 de marzo en el Atlántico?

Como parte de las acciones de mantenimiento preventivo, personal especializado de Air-e Intervenida realizará trabajos en el circuito Oriental, alimentado desde la subestación Malambo, este sábado 21 de marzo.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Sectores afectados en la jornada principal

Las obras en los cables de potencia se ejecutarán entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, periodo en el que estarán sin suministro de energía los usuarios de la vía Malambo – Sabanagrande entre los kilómetros 2 y 5, así como del kilómetro 0 al 4 en la vía La Prosperidad. También se verán afectados sectores como Villa Lía, Ciudadela Santa Sofía, La Bonga, Montecristo, Tamarindo y varias fincas de la zona rural cercana.

Suspensiones breves durante el día

De manera adicional, durante la jornada se llevarán a cabo maniobras breves en el circuito Oriental en dos franjas horarias: de 8:00 a 8:30 de la mañana y de 3:30 a 4:00 de la tarde. En estos intervalos habrá suspensión del servicio en la urbanización Malambito, la zona rural de Malambo, Fundiciones De Lima y sectores aledaños a la entrada a Sabanagrande.

Trabajos en zona rural

Por otra parte, la empresa también adelantará trabajos de cambio de crucetas y poda entre las 8:10 de la mañana y las 4:10 de la tarde en la zona rural del corregimiento de Rotinet, hacia la vía a Usiacurí, entre los kilómetros 1 y 7. Estas labores impactarán a las parcelas Las Malvinas, Pelón del Gato y San Jorge.