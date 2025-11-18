Velatón en Armenia para exigir justicia por homicidio de padre e hija en un caso de intolerancia

Armenia

Consternación y tristeza ha generado el caso en toda la ciudad y por eso se ha impulsado un llamado masivo a que el caso no quede en la impunidad.

Recordemos que el caso de intolerancia se registró en el barrio Porvenir de la ciudad el domingo 16 de noviembre al interior de la vivienda de las víctimas quienes fueron identificadas como Luz Amparo Moscoso Palomino de 65 años y Julio Cesar Moscoso Echeverry de 89 años quienes eran padre e hija.

De acuerdo con la información de las autoridades, lo anterior fue generado por un accidente de tránsito donde incluso se había llegado a una conciliación, pero después llegaron varias personas y accionaron el arma contra los adultos mayores y también causaron heridas con arma blanca.

Comunidad y velatón

Precisamente en las últimas horas se llevó a cabo una velatón y oración por parte de la comunidad del barrio Porvenir que con camisetas blancas pidieron que cese la violencia.

La presidenta de la junta de acción comunal del barrio, Maria Antonia Melo dijo que no salen del asombro debido a la ocurrencia de los hechos puesto que asesinaron a sangre fría a dos personas indefensas y que eran muy queridas en el sector.

“Pedir por la paz por sus almas, pedir que el Señor los tenga en su gloria, de que pronto se haga tanta intolerancia que hay, de que de pronto las personas están muy alejadas de Dios, que necesitamos que la gente busque como acercamiento a la oración y que miremos por la problemática que tenemos por la intolerancia principalmente, la inseguridad que tenemos y de pronto clamando justicia porque aquí lamentablemente matan y no pasa nada“, sostuvo.

Resaltó que impulsó la velatón porque considera era importante sentar una voz de rechazo y que las autoridades avancen en las investigaciones que permitan dar prontamente con los responsables de este lamentable hecho.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

En cuanto a las víctimas, recordó que Julio Cesar Moscoso fue uno de los fundadores del barrio por eso era tan querido por la comunidad y Luz Amparo Moscoso participó en la junta de acción comunal como tesorera lo que reflejaba el amor que tenían por el barrio.

“Imagínese cómo lo vamos a tomar nosotros como comunidad, como vecinos con unas personas que son servidoras también del barrio. Y entonces nos ha tocado siempre muy fuerte porque son personaa que no se meten con nadie ni nada. Él prácticamente fue fundador del barrio, la señora perteneció en un pasado a la Junta de la Comunal como tesorera también. Prácticamente una líder social ella y el señor un patriarca de nuestro barrio", señaló.

Añadió: “A las autoridades cuando uno les avisa que de pronto hay personas que tienen la música mucho volumen, porque cuando están tan tomando con tanto volumen es porque ya están consumiendo mucho licor, no les importa el bienestar, la tranquilidad de los demás. Entonces, de pronto, porque esa gente no respeta a los vecinos que tiene que madrugar a trabajar".

Fue clara que es clave la captura porque, aunque no se recuperará la vida de estas dos personas por lo menos sienta un precedente para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.

Los cuerpos aún no son entregados a sus familiares mientras se adelanta el proceso correspondiente.