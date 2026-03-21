Cayó en Apartadó alias “Boika”, del Clan del Golfo, uno de los más buscado en el Magdalena Medio

Apartadó, Antioquia

Juan Ezequiel Mosquera Morelo, alias Boika, señalado como el segundo cabecilla de la estructura criminal Édgar Madrid Benjumea del grupo armado organizado del Clan del Golfo, fue capturado en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón, el detenido cuenta con más de 10 años de trayectoria criminal. El hombre es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y homicidio.

“Esta captura representa un golpe contundente contra el Clan del Golfo y reafirma el compromiso de la Policía Nacional de Colombia en la lucha frontal contra el crimen organizado en el país”, señala el director de la Policía en su cuenta de X.

¿Quién era alias Boika?

Según las investigaciones, alias Boika era una pieza clave en la dinamización de actividades ilícitas como el narcotráfico, las extorsiones y el desplazamiento forzado en el Magdalena Medio, además de estar vinculado al homicidio de varios líderes sociales de la región.

Las autoridades también lo señalan como presunto responsable de los homicidios de Sandra Lozada Guerrero y Wuikelma Vargas, así como del secuestro de Sara Rodríguez.

El integrante del Clan del Golfo figuraba en el cartel de los más buscados en el Magdalena Medio, y por su ubicación y captura, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta 600 millones de pesos.

La Policía destacó esta captura como un golpe a la estructura y coordinación del Clan del Golfo y señaló que intensifcará los operativos en contra de los grupos armados para garantizar la seguridad en el país.