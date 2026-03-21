Así estará el clima según el IDEAM, este puente festivo en Santander: lluvias en varios municipios

¿Cómo estará el clima este 12 y 13 de julio? Regiones donde persistirán las lluvias, según IDEAM. Foto de Getty Images

Bucaramanga

El puente festivo estará marcado por lluvias en Santander y gran parte de la región Andina, según el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, que prevé un aumento progresivo de las precipitaciones durante el fin de semana del 20 al 23 de marzo.

De acuerdo con el reporte, en Santander se esperan lluvias de moderadas a fuertes, especialmente desde el domingo, cuando habrá mayor ingreso de humedad desde la Amazonía, lo que intensificará las precipitaciones en amplias zonas del país.

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El comportamiento se extenderá a otros departamentos andinos como Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, donde también se anticipan lluvias constantes a lo largo del puente.

Para el lunes festivo, el panorama sigue siendo de lluvias: el IDEAM prevé un nuevo incremento de precipitaciones en la zona Andina del país, con eventos más intensos en varios sectores, incluido Santander, lo que podría afectar la movilidad y actividades al aire libre de los cientos de viajeros.

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En términos generales, el país tendrá un fin de semana con alta nubosidad y precipitaciones en varias regiones, con mayor impacto en la zona Andina y Pacífica, así como en el occidente de la Orinoquía y Amazonía.

Entre los departamentos con mayor probabilidad de lluvias se encuentran Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, además de zonas de Chocó, Cauca y Nariño.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos prever sus desplazamientos, especialmente en corredores viales de montaña, y mantenerse atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

En Santander hay 12 municipios en alerta roja y alrededor de 800 familias afectadas, han sido atendidas con ayudas humanitarias, durante la temporada de lluvias en el inicio del 2026.