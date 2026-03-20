Soledad declara alerta sanitaria por sarampión ante aumento del flujo de viajeros por Semana Santa

El municipio de Soledad declaró alerta sanitaria por sarampión, según confirmó el secretario de Salud, Edinson Barrera, en entrevista con Caracol Radio. La medida se adopta ante el incremento del flujo de viajeros por la temporada de Semana Santa y la presencia de casos en países vecinos como México, Venezuela y algunas zonas de Estados Unidos.

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“Estamos frente a un riesgo potencial de propagación del sarampión en nuestro municipio, por lo que hemos decidido activar la alerta sanitaria, fortalecer la vigilancia epidemiológica y garantizar el acceso a la vacunación”, explicó Barrera.

En Colombia, hasta el momento se han registrado cuatro casos importados, lo que refuerza la necesidad de prevenir contagios, especialmente en Soledad, donde cada día circulan más de 40.000 personas entre el aeropuerto internacional y la terminal de transporte terrestre.

Vigilancia epidemiológica y casos sospechosos

El secretario de Salud aclaró que este año se han presentado tres casos sospechosos de sarampión en el municipio, los cuales fueron descartados tras las pruebas correspondientes, por lo que no se han confirmado contagios locales. Sin embargo, insistió en que la alerta sanitaria busca prevenir cualquier brote y garantizar la salud de la población ante posibles casos importados.

“Aunque los casos sospechosos resultaron negativos, no podemos bajar la guardia. La prevención es la herramienta más efectiva para proteger a nuestros ciudadanos”, afirmó Barrera.

Vacunación y medidas preventivas

Para atender la alerta, la Secretaría de Salud de Soledad ha dispuesto 23 puntos de vacunación activos en todo el municipio, a los que se sumará un puesto especial en el aeropuerto durante la Semana Santa. La estrategia busca facilitar la inmunización de residentes y viajeros, evitando complicaciones y garantizando que la población esté protegida frente a esta enfermedad altamente contagiosa.

El funcionario también recordó que la vacunación es gratuita y que se recomienda especialmente para niños menores de cinco años, personas no vacunadas y adultos jóvenes que no tengan registro completo de inmunización.

Además, la autoridad sanitaria hará un seguimiento permanente de los movimientos de viajeros y mantendrá coordinación con las autoridades nacionales para reportar cualquier caso sospechoso y actuar con rapidez ante situaciones de riesgo.