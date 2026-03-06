Periodista colombiana es detenida por agentes del ICE en Nashville

La periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera del medio digital Nashville Noticias LLC y colaboradora de Univision 42, fue detenida el pasado 4 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la ciudad de Nashville.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con un comunicado oficial de Nashville Noticias, la detención se produjo en horas de la mañana mientras Rodríguez se encontraba con su esposo, Alejandro Molina, abordo de su vehículo en el que se movilizaba para cumplir labores periodísticas

El automóvil, identificado con el logotipo del medio, fue rodeado por varios vehículos y posteriormente agentes federales ordenaron su detención por razones que, según el comunicado, serán explicadas por el equipo legal en los próximos días.

Lea también: Familiares de cucuteño piden al ICE en Estados Unidos noticias de su hijo

Tras el procedimiento, la periodista fue trasladada a un centro de detención migratoria.

Rodríguez es licenciada en periodismo, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe en Colombia, país donde desarrolló parte de su carrera profesional en distintos medios de comunicación. Desde 2022 forma parte del equipo de Nashville Noticias, donde ha cubierto temas relacionados con salud, asuntos policiales y migración.

El medio informó que su caso ya es seguido por un equipo legal que trabaja para esclarecer la situación y garantizar el respeto del debido proceso. Entre las organizaciones que brindarán acompañamiento se encuentran MIRAA Legal y la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, que harán seguimiento al proceso ante la Corte Federal de Tennessee y a las actuaciones del Servicio de Inmigración.

Nashville Noticias expresó su confianza en que la situación se resuelva favorablemente para que la periodista pueda recuperar su libertad y reunirse con su familia.