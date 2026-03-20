Néstor Lorenzo pierde una opción en zona defensiva: Christian Mosquera, convocado a España

Christian Mosquera enfrenta a Inglaterra en un partido de la selección España Sub-21. (Photo by Christian Hofer/Getty Images) / Christian Hofer

El defensa colombo-español del Arsenal, Christian Mosquera, es una de las grandes sorpresas en la convocatoria de Luis De La Fuente a la selección de España, de cara a los próximos partidos amistosos.

La Roja es una de las grandes candidatas al título del Mundial 2026 y estará enfrentándose en la próxima fecha FIFA a Serbia y Egipto, los días 27 y 30 de marzo, respectivamente.

Mosquera, de 21 años, recibió el llamado a menos de tres meses para el la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, lo que le abre una gran posibilidad de estar en la Copa del Mundo con la selección ibérica.

El defensa ya había integrado ante selecciones juveniles españolas, manteniéndose en el proceso desde el equipo Sub-15 hasta el equipo Sub-21.

¿Una opción menos para Colombia?

Christian Mosquera nació en Alicante el 27 de junio del 2004. Siendo hijo de padres colombianos, mantenía la posibilidad de ser citado por la Selección Colombia; sin embargo, su prioridad siempre había sido España.

Cualquier minuto que sume Mosquera en los próximos dos compromisos amistosos de España, le quitarán a Colombia cualquier posibilidad de contar con el defensor.

El joven jugador ya había sido interrogado varias veces por la posibilidad de integrar el combinado nacional colombiano, a lo que en su momento respondió: “Es una pregunta que me hacen mucho, pero yo estoy muy tranquilo. Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas y ese es el camino a seguir”.

Más sobre Mosquera

Christian Mosquera Comenzó en las divisiones inferiores del Hércules y debutó como futbolista profesional con el Valencia en el 2023. Tras brillar en Mestalla fue fichado por el Arsenal de Inglaterra para la presente temporada, registrando 25 partidos disputados entre Premier, Champions, FA Cup la Copa de La Liga.