Esto dijo Cristhian Mosquera sobre la posibilidad de jugar el Mundial con la Selección Colombia / Getty Images

Cristhian Mosquera sigue descrestando a propios y extraños en territorio europeo. El joven zaguero central fue titular con el Arsenal en la soberbia victoria sobre Bayern Múnich en la Champions League y de a poco se acentúa en el puesto.

Luego del partido disputado en Emirates, Mosquera mencionó ante los medios de comunicación que se siente esperanzado con ganar títulos en su primera temporada como gunner. “Sería una locura, sería un sueño increíble. Es mi primer año, llegar y conseguir títulos sería un sueño”, sentenció.

Cristhian Mosquera, defensa central del Arsenal / Foto: Composición-Caracol Radio Ampliar

Ahora bien, el español de ascendencia colombiana aclaró que el equipo londinense no se siente único favorito, ni mucho menos campeón, de los torneos que se están disputando.

“Nosotros no nos centramos en eso, al final, eso se lo dejamos a ustedes y a los aficionados, que se encarguen de comentar eso. Nosotros estamos centrados en lo que depende de nosotros, trabajar y conseguir buenos resultados. Es normal que los aficionados tengan la ilusión de conseguir grandes triunfos, pero estamos en noviembre y queda mucha temporada”, apuntó.

¿Cristhian Mosquera jugará el Mundial con la Selección Colombia?

Uno de los temas que más genera controversia respecto a la carrera de Cristhian Mosquera pasa por el país al que representará en categorías mayores. Si bien actualmente hace parte del seleccionado sub-21 de España, esto no le imposibilita jugar a nivel mayor con Colombia y con ello disputar su primer Mundial.

Al ser cuestionado por su elección final, esto respondió: “Es una pregunta que me hacen mucho, pero yo estoy muy tranquilo. Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas y ese es el camino a seguir”.

Cristhian Mosquera jugando para la Selección Sub-21 de España /Getty Images / Christian Hofer Ampliar

El central acumula un par de titularidades este curso en Champions League, otras dos en Copa de la Liga inglesa y en la Premier League se está asentando como tercera opción para Mikel Arteta, que le va a dar más minutos en las próximas jornadas por la lesión de Gabriel Magalhaes.

A nivel internacional, ha jugado con España las Eliminatorias y el Europeo Sub-21.