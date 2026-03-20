Más de 184.000 viajeros saldrán desde las terminales de Bogotá en el puente festivo / Mariano Vimos

Durante este puente festivo, miles de personas saldrán de la capital del país a varios destinos del país, entre los que se destacan: Girardot, Sogamoso, Ibagué, Cali, Fusagasugá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira y Neiva.

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En ese sentido, se prevé que más de 184.000 viajeros se movilicen desde las tres sedes de La Terminal de Transporte de Bogotá. El sábado 21 de marzo será el día de mayor flujo de pasajeros, con la salida de más de 59.000 viajeros en cerca de 4.000 despachos.

“Este fin de semana esperamos la movilización de más de 184.000 personas. Pensando en la seguridad de nuestros usuarios y en el fortalecimiento del transporte legal, nuevamente tendremos en operación el punto de control en el sector de Yomasa”, indicó Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá.

Festividades durante el puente

Este fin de semana, se realizan varias festividades en distintos municipios del país. En el departamento del Atlántico, en lugares como Campo de la Cruz, Luruaco y Tubará, así como en diversas poblaciones de Santander y Cundinamarca que tienen a San José como patrono, se desarrollan festividades que incluyen celebraciones religiosas, ferias agropecuarias y verbenas tradicionales.

Mientras que Anapoima, Cundinamarca, será sede del Encuentro Nacional de Danzas, un evento que invita a locales y visitantes a disfrutar de desfiles de comparsas, presentaciones musicales en vivo y coloridas muestras folclóricas.

Recomendaciones desde la Terminal de Transporte

Desde la Terminal de Transporte de Bogotá, hacen varias recomendaciones para tener en cuenta durante el puente festivo con el objetivo de que todas las personas que quieran salir de la ciudad lo hagan con tranquilidad. Entre esas sugerencias están: