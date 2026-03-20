5 municipios de clima templado en Cundinamarca para visitar este puente: A pocas horas de Bogotá

Con motivo del puente festivo que celebra el Día de San José, se tiene previsto el aumento de la salida de muchos viajeros desde la capital hacia diferentes destinos cercanos, principalmente en municipios o ‘pueblitos’ de Cundinamarca.

Si está pensando en viajar durante esta fecha festiva, les dejamos una lista de cinco destinos que ofrecen climas templados, paisajes naturales y una variada oferta turística que los convierte en opciones ideales para una escapada corta.

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LA VEGA

Este municipio, situado en la provincia del Gualivá, al noroeste de Bogotá, se ha establecido como uno de los lugares más próximos para aquellos que desean un ambiente natural sin tener que viajar largas distancias. El recorrido por carretera demora cerca de una hora y media.

La Vega proporciona una mezcla de paisajes montañosos, vegetación rica y fuentes de agua con un clima templado que varía entre los 22 y 26 grados. La Laguna El Tabacal, además de rutas para caminatas ecológicas, senderismo y excursiones a cascadas, son algunos de sus mayores atractivos. El hecho de ofrecer fincas turísticas también lo hace un sitio adecuado para relajarse.

Anapoima

Anapoima, ubicada en la provincia del Tequendama a unas dos o tres horas de distancia de la capital, se distingue por su clima cálido y seco y por tener temperaturas que normalmente exceden los 24 grados. Esta condición climática lo hace uno de los lugares más elegidos en fines de semana y días festivos.

En el municipio hay una gran variedad de opciones de hospedaje rural, así como de piscinas y lugares destinados al reposo. En un ambiente que favorece la calma y el contacto con la naturaleza, se incluyen además actividades como caminatas, paseos de gastronomía y ciclismo.

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Villeta

Ubicada en la provincia del Gualivá, Villeta es conocida como la “capital panelera de Colombia” y se halla a aproximadamente dos horas de distancia de Bogotá. Su localización y su clima templado lo hacen un lugar atractivo para los turistas que buscan descanso y aventura.

El municipio tiene actividades como rappel, canopy y recorridos por cascadas, así como también visitas que tienen que ver con la producción de panela. La infraestructura turística, junto con el entorno natural, ofrece una experiencia diversa para distintos tipos de turistas.

Fusagasugá

Fusagasugá está situada al sur de Bogotá, en la provincia de Sumapaz. Si se viaja en carretera, está a una distancia de aproximadamente entre una hora y media y dos horas. Su clima templado fresco, que presenta temperaturas de entre 18 y 22 grados, lo distingue de otros lugares del departamento con un clima más cálido.

El municipio se caracteriza por sus áreas naturales, como el jardín botánico, y por su tradición agrícola. En un ambiente más urbano pero con una estrecha conexión con el campo, también brinda opciones de turismo cultural, rural y gastronómico.

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Anolaima

Ubicado en la provincia del Tequendama, a aproximadamente dos horas de Bogotá, Anolaima es una alternativa menos visitada que mantiene un carácter más tranquilo y tradicional. Para aquellos que quieren huir de los lugares más concurridos, su entorno natural y su clima templado lo convierten en un lugar atractivo.

El municipio se distingue por sus rutas ecológicas, sus cascadas y la oportunidad de observar aves. Asimismo, su vocación por la agricultura posibilita que se vivan experiencias turísticas rurales relacionadas con la producción local.

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