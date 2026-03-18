“La violencia me lo arrebató”: Willy García lamenta el asesinato de su percusionista Luder Quiñones

El asesinato de Luder Quiñones, conocido en el mundo artístico como “El Mulato”, de 52 años, integrante de la orquesta del cantante de salsa Willy García, ha generado indignación y preocupación por el aumento de los homicidios en Cali.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el músico fue atacado a disparos en el barrio Bretaña, en el sur de la ciudad. Según las primeras versiones, el hecho se registró en medio de un intercambio de disparos cuando, presuntamente, el artista habría enfrentado a los delincuentes.

Las autoridades manejan dos líneas investigativas como hipótesis: que se haya tratado de un intento de hurto o de un ataque sicarial, esta última tomando relevancia tras la circulación de videos de cámaras de seguridad de la zona.

En las grabaciones se observa cómo un hombre deja una motocicleta en una esquina cerca de un semáforo y se acerca al vehículo en el que se movilizaba el músico. Segundos después se presenta un cruce de disparos. El sujeto huyó del lugar y, posteriormente, aparecen otros dos hombres en motocicletas que disparan en repetidas ocasiones.

En medio de estos hechos, la esposa del músico resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Tras conocerse el crimen, el cantante Willy García publicó un mensaje en sus redes sociales en el que lamentó profundamente la muerte de su amigo y compañero musical.

“Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado.

Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar.

Y hoy… la violencia me lo arrebató.

Junior Quiñones, ‘El Mulato’, uno de los más grandes timbaleros y percusionistas de este país, pero sobre todo, un ser humano inmenso.

Hoy se me va un pedazo del corazón”.

Entre tanto, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables del crimen.