“Frustrante”: secretario de salud de Bogotá sobre discurso de Petro en el Hospital San Juan de Dios

En diálogo con la mesa de 6AM W de Caracol Radio, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, señaló que fue “muy frustrante” y “desesperante” el discurso que dio el presidente Gustavo Petro durante el anuncio del acuerdo entre el Distrito y el Gobierno Nacional para intervenir el Hospital San Juan de Dios.

“Fue muy frustrante que durante dos años, trabajando en un tema de la mayor relevancia para el país y para la ciudad, terminamos en las estrellas, terminamos en todos lados menos en el foco que es el San Juan de Dios, que es un patrimonio de los colombianos, que es un patrimonio de la medicina y la salud y va a ser el futuro para los próximos años de nuestra sociedad”, aseguró Bermont.

Lea también: Restauración del San Juan de Dios: Galán asegura que Gobierno Petro entregará $1.6 billones

Durante el discurso, el presidente Petro, se pronunció frente a las supuestas fallas en el sistema de salud en medio de la pandemia del COVID 19 y también habló de diferentes temas que no tenían mucho que ver con el Hospital San Juan de Dios.

“Insultó a los médicos en el covid diciendo que el 80% de las personas murieron en la casa sin atenciones y eso fue falso. Insultó a los periodistas, insultó a las mujeres en una forma misogina con esos comentarios que hizo”, manifestó el secretario.

En medio del discurso del presidente Petro, Bermont reaccionó con un trino.

“Firmo este convenio por respeto a los Bogotanos y a los Colombianos. Buscamos acuerdos por el bien de los ciudadanos. Por encima de los insultos, mentiras y cualquier falta de tino de @infopresidencia con quienes estamos buscando ese trabajo conjunto. Primero la ciudadanía”.

El funcionario confesó que le pidió disculpas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por su reacción de frustración en ese momento.

Más de dos años de negociación

Las negociaciones para llegar a un acuerdo entre la Alcaldía de Bogotá y el Ejecutivo sobre el funcionamiento del Hospital San Juan de Dios tomó un poco más de dos años.

De acuerdo con el secretario, durante este tiempo hubo varios cambios en el gabinete que influyó en el tiempo que se tomaron para ponerse de acuerdo.

“Hubo cambio de ministros, dos ministros de Cultura, dos ministros de Salud, dos ministros de Educación. Estuvimos con cambios en la Superintendencia de Salud para llegar al foco del envejecimiento y la vejez”, señaló Bermont.