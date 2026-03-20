Fuertes lluvias dejan cerca de 30 emergencias en Bucaramanga y varias viviendas afectadas

Las fuertes lluvias de las últimas horas en Bucaramanga dejaron cerca de 30 reportes de emergencia en distintos puntos de la ciudad, con afectaciones en viviendas, inundaciones y problemas en la movilidad.

Uno de los casos más delicados se registró en el asentamiento La Gracia de Dios, en la comuna 1, donde una roca de gran tamaño impactó una vivienda. Aunque no hubo personas lesionadas, el hecho encendió las alertas por el riesgo en este tipo de zonas.

En el norte de la ciudad, en el sector de Bavaria 2, al menos seis familias resultaron afectadas por inundaciones al interior de sus viviendas, principalmente por filtraciones y las condiciones de los techos.

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También se presentaron encharcamientos en sectores como Real de Minas y en la vía Chimita, que conecta a Bucaramanga con Girón. En estos puntos, el tráfico se vio afectado por varias horas, aunque con el paso del tiempo la movilidad fue restablecida.

“Tenemos cerca de 30 reportes y estamos haciendo las visitas para brindar el apoyo necesario a las familias afectadas”, explicó David Rodríguez, director de Gestión del Riesgo del municipio.

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Durante la jornada, las autoridades continuarán con las visitas para evaluar los daños y coordinar la entrega de ayudas, como plásticos, colchonetas y materiales para cubrir los techos.

Desde la entidad también hicieron un llamado a la comunidad a tomar medidas de prevención, especialmente en zonas donde hay construcciones en riesgo o terrenos inestables. Por ahora, el monitoreo se mantiene ante la posibilidad de nuevas lluvias en la ciudad.