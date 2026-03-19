Abren proceso de responsabilidad fiscal en contra de Jaime Beltrán por pérdida de la ‘chatarra’

Bucaramanga

La Sub Contraloría de Bucaramanga entregó el último informe sobre la pérdida de la chatarra en donde se vinculó al proceso al exalcalde Jaime Andrés Beltrán tras denuncias realizadas por el exconcejal Carlos Felipe Parra.

En el informe se resolvió dar apertura a un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exmandatario y también de Jorge García e Iván Torres que fueron secretarios de infraestructura, a María del Rosario Torres, quien actualmente es jefe de esta cartera y Robin Castro y Jhon Larrota, como asesores.

“Los antecedentes que hacen parte de la indagación preliminar, así como las pruebas debidamente practicadas serán el soporte legal del proceso objeto de apertura", señala la sub Contraloría en el informe.

El valor de la pérdida de la chatarra ascendería a los 46 mil millones de pesos y no ha 21 mil millones como se había mencionado anteriormente.