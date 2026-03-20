Adelantan averiguaciones a funcionarios en Barranquilla por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación, informó que, actualmente, adelanta más de 30 averiguaciones por presunta participación indebida en política por parte de funcionarios.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Desde Barranquilla, el procurador General, Gregorio Eljach, informó que actualmente el Ministerio Público adelanta en total 39 averiguaciones.

Precisó que algunos procesos se encuentran en etapa preliminar y otros ya avanzan en investigación disciplinaria, aunque aclaró que no existen resultados definitivos debido a que se trata de procedimientos que requieren garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

“No hay resultados finales, estos son unos procesos lentos en donde hay que dar plenas garantías de debido proceso de presunción de inocencia, de derecho a la defensa que es una garantías constitucional. Entonces no podemos avanzar más de lo que el procedimiento permite, plenas garantías para los que están involucrados, pero los resultados se conocerán en su momento”, insistió.

Eljach se refirió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto riesgo de fraude electoral, aclarando que no existen denuncias formales por parte del mandatario, sino opiniones emitidas públicamente.

Finalmente, Eljach fue enfático en que Colombia llevará a cabo sus elecciones con normalidad, reiterando que el país cuenta con un esquema sólido para garantizar la participación democrática.