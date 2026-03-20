A la cárcel mujer acusada de torturar a su hijo con un cuchillo caliente en El Cerrito, Valle

Una mujer fue enviada a la cárcel tras ser señalada de cometer graves agresiones contra su hijo de 12 años en el municipio de El Cerrito, en el centro del Valle del Cauca.

Según la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron el 14 de noviembre de 2025 en una vivienda del barrio El Porvenir, donde la procesada, al parecer, calentó un cuchillo en la estufa y lo colocó sobre las manos del menor, presuntamente como castigo por la pérdida de un dinero.

El ente acusador indicó que este tipo de agresiones no habrían sido aisladas, ya que el menor habría sido víctima de maltratos físicos y psicológicos de manera reiterada entre 2024 y 2025.

“Por estos hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a la ahora judicializada en el barrio Centro de El Cerrito”, señaló la Fiscalía.

Un fiscal especializado de la Seccional Cali imputó a la mujer como posible responsable de los delitos de tortura agravada y violencia intrafamiliar, cargos que no fueron aceptados.

Por decisión de un juez de control de garantías, la procesada deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.