“Colombia es el cuarto país con mayor desempleo en más de 51 economías”: José Manuel Restrepo

En diálogo con Sin Anestesia de La Luciérnaga, en Caracol Radio, el economista José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, habló acerca de su proyecto político.

Sobre el estado actual de la economía a propósito del más reciente informe del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) sobre el desempleo en Colombia, que da cuenta de que la cifra cayó al 10,9% en enero de 2026, el exministro fue crítico con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Restrepo señaló que, pese a la reducción del desempleo, estas cifras “disminuyen en todos los países de América Latina, pero donde menos disminuyen es Colombia”.

“Somos el cuarto país con más tasa de desempleo en más de 51 economías del mundo”, advirtió, agregando que la economía “va muy mal” en la actual administración.

A propósito de posibles nombramientos en caso de que De la Espriella resulte elegido presidente en las elecciones del próximo 31 de mayo, Restrepo anticipó que existen tres posibles nombres para ser la próxima ministra de Hacienda. Sin embargo, no brindó detalles de dichos nombres.

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