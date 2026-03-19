Medicina Legal confirma que cuerpos calcinados en frontera con Ecuador no son por bombardeos
Medicina Legal confirmó que en lo corrido de 2026, hubo dos hallazgos en enero por parte de las autoridades, en los que fueron ubicados 14 cuerpos calcinados en la frontera entre Colombia y Ecuador
Medicina Legal confirma que cuerpos calcinados en frontera con Ecuador no son por bombardeos
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...