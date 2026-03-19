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19 mar 2026 Actualizado 12:31

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Medicina Legal confirma que cuerpos calcinados en frontera con Ecuador no son por bombardeos

Medicina Legal confirmó que en lo corrido de 2026, hubo dos hallazgos en enero por parte de las autoridades, en los que fueron ubicados 14 cuerpos calcinados en la frontera entre Colombia y Ecuador

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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