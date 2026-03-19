Día del Hombre: ¿por qué en Colombia se celebra el 19 de marzo?

Así como se celebra el Día Internacional de la Mujer, también se festeja el Día Internacional del Hombre, pero en este caso es una festividad poco reconocida tanto a nivel general como por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En nuestro país, el 19 de marzo de cada año se lleva a cabo la conmemoración del Día del Hombre, fecha que es muy diferente a la celebración que se lleva a cabo en el resto del mundo, misma que tiene lugar el 19 de noviembre.

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¿Por qué en Colombia se celebra el día del hombre en una fecha diferente al resto del mundo?

Desde el año 1999 el día del hombre se celebra a nivel mundial cada 19 de noviembre, con la finalidad de fomentar la igualdad de género, a su vez para destacar las figuras masculinas positivas, esto según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Si bien en Colombia se comparte el propósito de que esta fecha sea un símbolo de la equidad de género, en el nuestro territorio se difiere de esta fecha a la establecida a nivel internacional.

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Este cambio tiene relación directa con la iglesia católica, ya que para esta religión este día funciona como conmemoración a San José, quien es considerado el padre de Jesús.

De esta forma la iglesia cada 19 de marzo busca reconocer a San José como la figura paterna del hijo de Dios y como está es una de las figuras más relevantes de la historia dentro de la tradición católica.

En Colombia, esta celebración también adquiere un sentido social, al promover el reconocimiento de los aportes realizados por los niños, jóvenes y adultos en la construcción de valores como la tolerancia, la equidad y dignidad.

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Asimismo, busca abrir espacios que propicien la reflexión sobre el cambio de los roles masculinos y del cuidado de los entornos cercanos, esto señalado por la Alcaldía de Medellín por medio de su portal web oficial.

También es importante señalar que Colombia no es el único país que celebra el Día del Hombre el 19 de marzo. Debido a las tradiciones religiosas anteriormente mencionadas, países como España, Italia, Portugal y Honduras también toman esta fecha como día de celebración.

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