El artista paisa Feid dará concierto gratuito en el Carlos Vieco de Medellín este viernes

Medellín, Antioquia

El artista paisa Salomón Villada, más conocido en la industria musical como Feid o “Ferxxo”, regresará a la capital antioqueña este viernes 20 de marzo en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, sorprendiendo a sus fanáticos con un “show especial”, en el marco del lanzamiento del FALXO Tour, una nueva iniciativa con la que busca llevar su música a escenarios alternativos.

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El anuncio se realizó a través de las redes sociales del artista de género urbano, donde presentó este concierto como un evento “solamente para los reales”. Poco tiempo después de abrirse las inscripciones el pasado lunes 16 de marzo, las entradas para el espectáculo, que tenían un precio de 110.000 pesos, se agotaron.

Sin embargo, en un video compartido en sus historias de Instagram, el cantante sugirió registrarse en su nueva plataforma, www.elgreenprint.com, para acceder a más sorpresas. Según explicó el artista, estas estarán dirigidas a quienes han apoyado su música durante años, ya sea como Feid o en su faceta de Feid versus Ferxxo.

El evento coincide con el lanzamiento de su más reciente álbum, EL GREEN PRINT: La Saga – Feid vs. Ferxxo, publicado en plataformas digitales este viernes a las 10 a. m.