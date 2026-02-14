Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 02:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Suspenden convocatoria FINCA 2026 en Boyacá para revisión administrativa

La Secretaría de Agricultura de Boyacá suspendió temporalmente la Convocatoria Pública N.° 09 del Fondo FINCA 2026 mientras se adelanta una revisión del proceso para garantizar transparencia y legalidad.

Caracol Radio

Caracol Radio

Tunja

La Secretaría de Agricultura de Boyacá anunció la suspensión temporal de la Convocatoria Pública N.° 09 del Fondo de Incentivo a la Capitalización (FINCA) – Creemos en el Campo 2026, decisión adoptada mediante acto administrativo y dada a conocer este 13 de febrero en Tunja. La medida busca realizar una revisión del proceso para asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad en la ejecución de este programa de apoyo al sector rural.

La entidad explicó que la suspensión es de carácter provisional mientras se verifica la continuidad del procedimiento administrativo. Asimismo, invitó a los ciudadanos y a los potenciales beneficiarios a consultar el documento oficial publicado por la administración departamental, donde se detallan las razones y el alcance de la decisión frente a esta convocatoria dirigida al fortalecimiento de proyectos productivos del campo boyacense.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir