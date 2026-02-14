Suspenden convocatoria FINCA 2026 en Boyacá para revisión administrativa

La Secretaría de Agricultura de Boyacá anunció la suspensión temporal de la Convocatoria Pública N.° 09 del Fondo de Incentivo a la Capitalización (FINCA) – Creemos en el Campo 2026, decisión adoptada mediante acto administrativo y dada a conocer este 13 de febrero en Tunja. La medida busca realizar una revisión del proceso para asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad en la ejecución de este programa de apoyo al sector rural.

La entidad explicó que la suspensión es de carácter provisional mientras se verifica la continuidad del procedimiento administrativo. Asimismo, invitó a los ciudadanos y a los potenciales beneficiarios a consultar el documento oficial publicado por la administración departamental, donde se detallan las razones y el alcance de la decisión frente a esta convocatoria dirigida al fortalecimiento de proyectos productivos del campo boyacense.