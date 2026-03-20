Denuncian ocupación ilegal de más de 200 hectáreas en Baranoa y Tubará, Atlántico

El coordinador de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Atlántico, Javier Torres Olivares, denunció ante la Fiscalía General de la Nación la ocupación ilegal de aproximadamente 200 hectáreas de predios ubicados entre los municipios de Baranoa y Tubará, en la zona comprendida entre Pital de Megua y el corregimiento de Guaymaral.

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Tras una primera intervención, cerca de 40 personas se retiraron voluntariamente al recibir información sobre la ilegalidad de la ocupación. Sin embargo, un grupo permanece en cambuches improvisados, compuesto en su mayoría por personas provenientes de Barranquilla y Soledad, quienes, según Torres Olivares, habrían sido inducidas a ocupar los terrenos bajo engaños.

“Al llegar al lugar, la primera familia me comentó que venían de Barranquilla y que les habían asignado un cupo por el que entregaron una suma de dinero. Serán las autoridades competentes las que determinen la legalidad de esto. Ante esta situación, activé la alerta y presenté la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Confronté al supuesto líder, quien decía representar a una comunidad indígena del Atlántico, pero la comunidad aclaró que no tenían relación alguna ni autorizaban la toma de terrenos, ni el proceso que él mencionaba tenía que ver con la ocupación de un predio de la Agencia Nacional de Tierras. Con toda esta información, y con la persona identificada, procedí a presentar la respectiva denuncia”, explicó.

Avances y contexto del proceso

En cuanto al avance del proceso en el Atlántico, Torres Olivares destacó que, dentro de un plan de choque liderado por la dirección general de la ANT, se han adquirido más de 2.000 hectáreas, de las cuales cerca de 900 ya han sido entregadas a familias campesinas.

No obstante, reconoció que conflictos como este han generado retrasos en la distribución, afectando el proceso de formalización de tierras en la región.