“No existe intención de dispersarle recursos directamente a la Gobernación”: director de la UNGRD

Montería

Luego del fuerte pronunciamiento del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, a través de la red social X, en la que expresó preocupación por la falta de articulación para superar la emergencia que dejó damnificadas a más de 200.000 personas en el departamento, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, aseguró qué sí hay coordinación, pero los recursos se manejarán desde el orden nacional.

“Este plan de acción se construye con las comunidades, se construye con la Gobernación y con los alcaldes, pero aquí no existe una intención de dispersarle recursos directamente a la Gobernación, eso no lo vamos a hacer; no de momento, no está planteado. Las inversiones que hace el Gobierno Nacional las ejecutará desde los entes nacionales coordinados con el gobernador”, aseguró el funcionario.

“El gobernador de Córdoba ha tenido unas acciones por su cuenta, a las cuales tiene derecho porque es el gobernador, pero el llamado aquí es a que se articule con los esfuerzos del Gobierno Nacional”, agregó el director de la UNGRD.

En medio de lo expuesto, el funcionario aseguró que el Gobierno Nacional habría diseñado tres líneas de atención para superar la crisis en el departamento de Córdoba y el resto de zonas del país impactadas por las inundaciones.

“El Gobierno Nacional avanza en la construcción del plan de recuperación temprana para los ocho departamentos afectados por el frente frío. Este plan será la hoja de ruta para ejecutar los $8,7 billones de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena”, expresó la UNGRD.

“La estrategia, liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se construye a través de una mesa técnica intersectorial con la participación de más de 15 entidades del orden nacional”, puntualizó.

La recuperación temprana contempla tres etapas:

● Hábitats seguros y de derechos: rehabilitación de viviendas, vías e infraestructura; atención de puntos críticos; suministro de agua potable; limpieza de ríos y caños; comedores populares de emergencia; aulas temporales y brigadas de salud, entre otras acciones.

● Medios de vida y reactivación de la economía: delimitación de áreas afectadas, habilitación de tierras agrícolas, entrega de insumos y herramientas, subsidios, congelamiento de deudas y acceso a líneas de crédito.

● Gobernanza territorial: apoyo a iniciativas comunitarias, implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana, y fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del riesgo. “Con 91 mil familias damnificadas, Córdoba es el departamento más afectado por el frente frío”, señaló la UNGRD.

Finalmente, el director de la UNGRD sostuvo que “este plan de recuperación temprana está pensado para atender las necesidades de las comunidades durante los próximos dos años, mientras se da el proceso de recuperación integral post-desastre”.