Carrusel de la contratación: condenan al exsenador Iván Moreno por peculado y otros delitos

La Corte Suprema de Justicia volvió a poner en el centro del debate el escándalo del carrusel de la contratación. La Sala Especial de Primera Instancia condenó al exsenador Iván Moreno Rojas a 4 años y 3 meses de prisión por su participación en hechos de corrupción relacionados con la contratación en Bogotá.

El proceso se remonta a hechos ocurridos entre 2009 y 2010, cuando Moreno ejercía como congresista. De acuerdo con la sentencia anticipada, el exsenador aceptó haber intervenido de manera indebida ante funcionarios de la Secretaría de Integración Social y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para favorecer a determinados contratistas a cambio de comisiones.

La investigación determinó que Moreno participó, de forma directa y a través de intermediarios, en el direccionamiento de convenios por más de $51.877 millones y $49.583 millones, además de un contrato de obra superior a $243.117 millones, vinculados con programas sociales y con obras del sistema de alcantarillado de la capital.

Según el fallo, como contraprestación por esas gestiones irregulares el excongresista habría recibido cerca de $1.350 millones en comisiones provenientes de anticipos entregados a los contratistas beneficiados.

Para el alto tribunal, Moreno utilizó su condición de senador y su cercanía con el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, para incidir en la contratación distrital, con el propósito de obtener recursos económicos y fortalecer su proyecto político.

La condena se produjo mediante sentencia anticipada, luego de que el exsenador aceptara los cargos de forma libre y voluntaria, lo que permitió la reducción de la pena conforme a las normas procesales aplicables.