Continúa la búsqueda de joven desaparecido en el río Lebrija en Santander

Bucaramanga

Un joven de 24 años se encuentra desaparecido en el municipio de Lebrija en Santander, luego de presuntamente intentar cruzar el río Lebrija en el sector de Chuspas, en medio de las fuertes lluvias que afectan la región en las últimas horas.

De acuerdo con Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres departamental, señaló que el hecho habría ocurrido por un “acto de imprudencia al intentar atravesar el afluente”, cuyo caudal se encuentra elevado debido a la actual temporada invernal.

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Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, el joven continúa desaparecido y se está a la espera del despliegue de las acciones de búsqueda por parte de los organismos de socorro. “Estamos esperando las acciones de búsqueda por parte de las entidades competentes, para conocer a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con este joven”, agregó Sánchez.

Desde los organismos de socorro recuerdan a la ciudadanía los riesgos que representan ingresar a ríos y quebradas durante la temporada de lluvias, cuando el aumento del caudal y la fuerza del agua registran un alto riesgo para la vida.

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Eduard Sánchez, invitó a la comunidad a evitar este tipo de conductas y a acatar las recomendaciones de prevención, especialmente en zonas cercanas a cuerpos hídricos que, en esta época del año, presentan condiciones impredecibles.