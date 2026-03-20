Alcaldía de Lebrija entrega ayudas humanitarias a damnificados por lluvias

Tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, la Alcaldía de Lebrija avanza en la atención a las familias afectadas con la entrega de ayudas y labores de mitigación en las zonas impactadas.

El alcalde, Gabriel Martínez Calderón, informó que se instaló el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, desde donde se coordinaron visitas para identificar las principales necesidades de las comunidades.

“Logramos llevarles comida en caliente y apoyar a algunas familias que necesitaban evacuar el agua de sus viviendas con sistemas de bombeo”, explicó el mandatario en diálogo con Caracol Radio.

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Entre las acciones adelantadas también está la entrega de frazadas a los damnificados, así como el inicio de trabajos para el retiro de escombros y material de arrastre que quedó sobre las vías rurales.

Las intervenciones se han concentrado en sectores como Llerena, Rosales y Campoalegre, además de varias veredas de la zona alta, donde se reportaron inundaciones y deslizamientos.

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El alcalde señaló que, aunque se ha logrado atender la emergencia inmediata, es necesario avanzar en proyectos de mayor alcance para mitigar este tipo de situaciones.

“Estos eventos se pueden reducir, pero requieren inversión en obras como la canalización de quebradas. Hay un déficit de recursos para avanzar en esas soluciones”, indicó.