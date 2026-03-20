Coca-Cola y su apuesta sostenible y musical en el Festival Estéreo Picnic 2026

Del 20 al 22 de marzo de 2026, el Parque Simón Bolívar de Bogotá será el escenario de la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic, que contará con la participación de artistas internacionales como Tyler, The Creator, Lorde, The Killers y Young Miko, entre otros.

El FEP llega a las universidades

Una de las grandes novedades es el Coke Studio On Route, un camión que lleva la esencia del festival directamente a los campus universitarios en Bogotá y Medellín. Con la presencia de DJs, dinámicas interactivas y co-creaciones musicales con artistas invitados, los estudiantes pueden participar en juegos por puntos para ganar merchandising oficial y entradas al festival.

Experiencias exclusivas

La agenda también incluye una fiesta privada con Moise Mafia en el Coke Studio de la Calle 100 con Carrera 15, en Bogotá. El acceso será mediante registro previo y presentando una etiqueta de Coca-Cola.

Además, los fans pueden participar por boletas a través de la plataforma oficial de Coke Studio, enfrentándose a una trivia contrarreloj sobre música. Quienes completen el reto entrarán en el sorteo de entradas para el FEP 2026.

El escenario en el FEP

Durante los tres días del evento, el Coke Studio espera recibir a cerca de 30.000 asistentes. Este espacio se consolidará como uno de los puntos neurálgicos del festival con una curaduría musical que fusiona géneros como house, techno, latin core y hardtechno.

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

“Creemos que la música es uno de los territorios más poderosos para conectar con las nuevas generaciones. En esta edición quisimos llevar el espíritu del Festival Estéreo Picnic más allá del escenario y convertir la ciudad en una extensión de esa experiencia”, contó María Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

Un festival con sello sostenible

Más allá del entretenimiento, la marca refuerza su compromiso ambiental. Durante el festival, Coca-Cola dispondrá de 48 paneles solares y una batería de almacenamiento para operar el Coke Studio con energía renovable. Asimismo, contará con 150 puntos ecológicos, 80 “Ecoguardianes” para la gestión de residuos y la implementación de baños secos para el cuidado del agua.