Boyacá se prepara para recibir un evento cultural sin precedentes con la primera Bienal Internacional de Arte de la provincia de Ricaurte 2026. El lanzamiento oficial se realizará en Tunja, marcando un hito en la agenda cultural del departamento.

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La Bienal reunirá a artistas de distintos países de Hispanoamérica, con México como nación invitada. El evento no solo incluirá exposiciones, sino también espacios de diálogo como talleres, conversatorios y encuentros entre creadores y público.

Boyacá lanza su primera Bienal Internacional de Arte en Ricaurte Ampliar Boyacá lanza su primera Bienal Internacional de Arte en Ricaurte Cerrar

«...Queremos invitar a todos a este primer Salón Internacional de Arte de la provincia de Ricaurte...», señaló Paola Luna Rodríguez, directora de la Bienal. Según explicó, la iniciativa busca abrir un espacio donde el arte contemporáneo y el arte popular puedan convivir y dialogar en un mismo escenario.

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Las actividades se desarrollarán en la Casa Eduardo Santos, un espacio patrimonial que servirá como punto de encuentro para artistas y asistentes. La programación incluirá propuestas provenientes de países como Argentina, Venezuela, Ecuador y Cuba.

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Más allá del evento en sí, la Bienal busca posicionar a Boyacá como un referente cultural en la región, promoviendo la circulación de artistas y fortaleciendo el acceso del público a experiencias artísticas internacionales.