Activan plan especial de vacunación contra sarampión en Quindío por brotes recurrentes en el mundo

Armenia

Secretaría de Salud departamental activa jornada de vacunación como medida de protección frente a posibles brotes de sarampión

La secretaría de Salud departamental, a través del Programa Ampliado de Inmunización, llevó a cabo una jornada especial de vacunación en el primer piso del Centro Administrativo Departamental -CAD-, con el objetivo de aumentar la cobertura de inmunización tanto a funcionarios como colaboradores, frente a posibles brotes de sarampión y otras enfermedades inmunoprevenibles fortaleciendo así las barreras epidemiológicas del departamento.

“​Esta medida cobra especial relevancia ante la llegada de la próxima Copa Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, siendo un evento que generará un flujo masivo de viajeros nacionales e internacionales lo que aumenta la probabilidad de importación de casos, por esta razón, con esta actividad buscamos garantizar una gestión del riesgo efectiva que proteja la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos frente a eventos inmunoprevenibles de impacto global"

Jovanny Cortés Martín, Epidemiólogo de la secretaría de salud departamental en diálogo con Caracol Radio indicó “hay un riesgo del que nos ha alertado la Organización Panamericana de la Salud desde el año pasado y son los brotes recurrentes de Sarampión en varios países y digamos que incluidos acá dentro de la región han estado Argentina, México, Brasil y en este momento los brotes más fuertes que hay están en Estados Unidos, Canadá y México.

¿En qué confluyen hoy por hoy estos tres países y qué importancia tiene para nosotros?

Que se viene la Copa Mundo y la Copa Mundo 2026 va a aglomerar una alta cantidad de personas en torno a esos tres países en los que hay brotes activos de Sarampión, personas que luego van a retornar a sus países y es posible que alguno de ellos venga infectado con Sarampión.

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De ahí todos los esfuerzos que estamos realizando, hoy por hoy estamos haciendo un taller de simulación en la entidad, la Secretaría de Salud departamental con las entidades territoriales municipales y con las instituciones prestadoras de servicios de salud, con los profesionales que atienden los casos de las diferentes enfermedades, tanto en el área de vacunación como en el área de vigilancia epidemiológica, buscando prepararnos más, fortalecer nos más frente a ese riesgo de que nos lleguen personas infectadas con sarampión.

Vacunación contra Sarampión

Epidemiólogo: las personas que hayan tenido la enfermedad, es una enfermedad que genera inmunidad, así como la varicela, aunque siempre puede haber excepciones, pero lo más probable es que se adquirió inmunidad cuando se tuvo la enfermedad, luego no volvería a dar, no sería necesario revacunar.

Pero si hay en este momento una situación específica y es uno, el esquema de vacunación para los niños son dos dosis, una dosis que se les pone al año y otra a los 18 meses. Dos, las personas que van a viajar a los países en los que hay brotes de sarampión, se recomienda hacer una revisión de su esquema vacunal, ver si tienen la vacunación completa y, dado el caso, realizar una vacunación adicional.

Es decir, una vacuna de refuerzo contra sarampión en los casos de las personas que no han tenido una vacunación completa o que no han tenido la enfermedad o que no han tenido vacunación reciente.

Esto para las personas que se van a desplazar a los países en los que se va a llevar a cabo el mundial, México, México, Estados Unidos y Canadá, o sea, el que está pensando y tiene ya esa posibilidad de hacerlo, lo mejor es que de una vez vaya revisando todo ese todo ese tema para que es mejor prevenir y sobre todo que, la vacuna debe ser realizada al menos con unas 2 semanas de anticipación al viaje, así que estamos bien de tiempo.

Alcaldía de Armenia

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha jornadas especiales de vacunación en el Aeropuerto Internacional El Edén y la Terminal de Transportes de Armenia, en respuesta al riesgo de ingreso y propagación de enfermedades como el sarampión y la fiebre amarilla.

Las jornadas en la Terminal de Transportes se realizarán hasta el 21 de marzo, y en el Aeropuerto El Edén se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo.

La medida, de carácter preventivo, busca proteger tanto a residentes como a viajeros frente a dos enfermedades altamente transmisibles y de impacto en salud pública.

Las jornadas serán gratuitas y estarán enfocadas en verificar y completar esquemas de vacunación, especialmente en niños, jóvenes y personas que viajan hacia zonas de riesgo.