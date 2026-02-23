Caso sospechoso de sarampión en Bogotá reactiva vigilancia ante aumento de contagios en México

La directora general del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Marcela Pava Garzón, confirmó que en Bogotá se encuentra en estudio un caso sospechoso de sarampión correspondiente a un hombre de 30 años con antecedente reciente de viaje a México.

La funcionaria fue enfática en aclarar que, por ahora, no se puede hablar de un caso confirmado, ya que el protocolo epidemiológico exige cumplir criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio antes de emitir un diagnóstico definitivo.

“El sarampión es un evento de reglamento sanitario internacional. No basta con una sola muestra; debemos seguir el algoritmo completo”, explicó.

El paciente permanece estable y cumple aislamiento preventivo mientras avanzan los análisis. De manera paralela, la Secretaría de Salud de Bogotá y el Instituto Nacional de Salud activaron el cerco epidemiológico, que contempla rastreo de contactos, visitas en campo, verificación de esquemas de vacunación y vigilancia activa en el entorno cercano.

¿Qué se sabe del caso?

El paciente presentó erupción cutánea el 13 de febrero. De acuerdo con el protocolo, se deben tomar muestras en distintos momentos para evaluar la presencia del virus y analizar anticuerpos IgM e IgG, que permiten determinar si la infección es reciente o si el paciente ya tenía inmunidad previa por vacunación.

Según el INS, el Distrito realizó la prueba inicial mediante PCR en tiempo real y notificó al Instituto, que repitió el análisis el mismo día. El protocolo exige tomar una segunda muestra diez días después del inicio de la erupción cutánea y realizar un análisis de genotipificación.

Este 23 de febrero se toma una segunda muestra para completar el proceso de confirmación. Este estudio permite diferenciar si se trata de un virus salvaje —generalmente asociado a los genotipos B y D— o si corresponde al genotipo A, que está relacionado con la vacuna.

Cabe resaltar que, hasta ahora, Colombia no registra transmisión autóctona de sarampión, y de confirmarse, sería un caso importado.

Sin embargo, la directora advirtió que el riesgo epidemiológico es alto debido a la circulación internacional del virus. México reporta más de 10.000 casos y existen alertas en países como Estados Unidos y Canadá.

“Estamos en riesgo porque recibimos vuelos todos los días. La probabilidad es alta y no podemos bajar la guardia”, señaló.

Vacunación: la principal protección

El INS reiteró que el sarampión es una enfermedad inmunoprevenible. En Colombia, el esquema incluye dos dosis de triple viral (sarampión, rubéola y paperas): una al año de edad y otra a los 18 meses.

En adultos y viajeros se aplica una dosis de refuerzo con vacuna bivalente (sarampión y rubéola).

Las coberturas de vacunación en el país oscilan entre el 80 % y el 90 %, aunque pueden variar según grupo etario y territorio. La vacuna está disponible de manera gratuita en más de 3.000 puntos en todo el país.

El llamado del INS es claro: quienes planeen viajar a países con circulación activa del virus deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje, idealmente un mes antes.

La otra alerta activa: fiebre amarilla

Durante la entrevista, la directora del INS confirmó que el país continúa en emergencia por fiebre amarilla.

En lo corrido de 2026 se han registrado 25 casos y 14 fallecidos. Desde 2024 hasta la fecha, el consolidado asciende a 173 casos con 69 muertes.

Los focos activos se concentran principalmente en el sur del Tolima —en municipios como Ataco, Chaparral y Río Blanco— y en zonas limítrofes con Cundinamarca.

En zonas de riesgo, las coberturas de vacunación es del 95 %, pero las autoridades insisten en no bajar la guardia, especialmente ante temporadas de movilización masiva como recolección de café o eventos internacionales.

“La vacuna es segura, gratuita y salva vidas”, enfatizó la directora.