Valle del Cauca reconoce a 14 líderes con el Galardón de la Mujer Vallecaucana

Fotos: Gobernación del Valle durante la entrea del Galardón de la Mujer Vallecaucana 2026

14 mujeres, líderes en el departamento recibieron el Galardón de la Mujer Vallecaucana, su trabajo fue reconocido por la Gobernación del Valle del Cauca.

Este galardón se otorga a mujeres que han sido postuladas de manera pública por sus proyectos dentro de las comunidades, en distintas categorías.

“Para que las mujeres sigan generando más proyectos, para empoderarlas y que avancen con sus comunidades y sus familias. Este año tuvimos algo innovador y es que las jurados fueron ganadoras en años anteriores. Todas las mujeres en el Valle del cauca son valiosas, son líderes, son trabajadoras, se sacrifican, luchan todos los días; las valoramos y creemos que sin ellas no se pueden hacer las transformaciones sociales que necesitamos”, puntualizó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Las categorías en las que se destacó a las mujeres fueron: defensoras de la diversidad sexual, ámbito económico, rural y ecológico, deportivo, político y social, científico y educativo, y ancestral y cultural.

“Esto es un impulso para que todas sigamos trabajando, porque tenemos sueños, metas y al final tenemos unos frutos que recoger de nuestro trabajo”, señaló Cristal Vargas Giraldo, quien recibió el galardón en el ámbito de defensoras de la diversidad sexual.

Por su parte, Mariela, ganadora en el ámbito político y social, aseguró que se sentía inmensamente feliz de que otras personas reconocieran su trabajo, el cual ha llevado a cabo durante más de nueve años transformando vidas.

Entre tanto, Yurani Ordóñez, secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, recordó que las mujeres galardonadas este año reciben 15 millones de pesos, representados en insumos que fortalecen su labor en la comunidad.

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LISTA DE GANADORAS DEL GALARDÓN DE LA MUJER VALLECAUCANA 2026:

Fundación Fridairis - Claudia Yaneth Ramírez, en el ámbito Defensoras de la Diversidad Sexual.

Cristal Vargas Giraldo, en el ámbito Defensoras de la Diversidad Sexual.

Liliana Morante Granobles, en el ámbito Económico

Mercedes Rosa Sánchez Vallejo, en el ámbito Económico

Yurani Aristizabal Uribe, en el ámbito Rural/Ecológico

Isabel Males Medina, en el ámbito Rural/Ecológico

Claudia Cristina Puente López, en el ámbito Deportivo

Liliana Montilla Parra, en el ámbito Deportivo

María Amparo Arias Mora, en el ámbito Político/ Social

Asociación Afrointegrados - Ana Milena Hurtado, en el ámbito Político/ Social

Luz Amparo Neira Diaza, en el ámbito Científico/ Educativo

Yasmin Amparo Alomia Aguirre, en el ámbito Científico/ Educativo

Dioveida Susana Bambagüe Orozco, en el ámbito Ancestral/Cultural

Ana Judit Gamboa, en el ámbito Ancestral/Cultural