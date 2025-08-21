Corte llama a juicio a senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez

Carlos Abraham Jiménez se pronunció en La W sobre Ley de Garantías.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez López, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

De acuerdo con la investigación, el senador se habría apropiado de recursos que están destinados para su equipo de trabajo en el Congreso, conocido como Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Dice la denuncia que al parecer durante cuatro años una mujer figuró como empleada de UTL del congresista, pero nunca fue a trabajar y sus salarios habrían sido cobrados por terceros cercanos a Jiménez López.

Cabe resaltar que una vez la acusación quede en firme, será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia.