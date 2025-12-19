Guía para solicitar un acuerdo de pago con el Acueducto de Bogotá: evite la suspensión del servicio

Acueducto de Bogotá ofrece 100% de descuento en intereses para usuarios con facturas pendientes

Los pagos a las facturas de los servicios es algo importante, ya que estos permiten que las personas tengan acceso a cubrir sus necesidades básicas. Los servicios ofrecidos son: luz, agua y gas, los cuales son de gran importancia para mantener una calidad de vida óptima.

Es así que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), anunció que dispone de varios canales de atención para atender a los usuarios, en estos servicios de comunicación ofrecidos, el objetivo es que los clientes que se pongan al día con sus pagos con los recibos de agua que tengan pendientes.

La iniciativa se dio para evitar que se le acumulen intereses adicionales a los recibos y a la vez, evitar la suspensión de los servicios.

De esta manera, se le permite al ciudadano organizar sus deudas de manera flexible y que se ajuste a sus capacidades pago sin la necesidad de pagar otros excedentes en su factura.

Opciones ofrecidas por el Acueducto de Bogotá

Los ciudadanos que requieran este servicio pueden recurrir a los siguientes canales de atención presentados el acueducto:

En línea: ingresando a la plataforma virtual de la EAAB con usuario y contraseña, o registrando sus datos para iniciar el trámite si la necesidad de ir a un punto de manera presencial.

ingresando a la plataforma virtual de la EAAB con usuario y contraseña, o registrando sus datos para iniciar el trámite si la necesidad de ir a un punto de manera presencial. Atención presencial: acercándose a los puntos de atención habilitados por la empresa.

acercándose a los puntos de atención habilitados por la empresa. Enviar una solicitud formal al correo: financiacionescoactivo@acueducto.com.co

Se debe tener en cuenta que dependiendo el canal de comunicación que elija, deberá seguir las instrucciones para que el proceso que llevé a cabo, sea exitoso.

Documentos y requisitos para conciliar un acuerdo de pago

El Acueducto de Bogotá ofrece diferentes servicios en los que se hay dos formatos, que se ajustan de acuerdo a las siguientes condiciones:

El formato MPFF0405F02-07. Solicitud, acuerdo de pago y autorización de manejo de datos personales.

El formato MPFF0405F03-1. Solicitud desistimiento de acuerdo de pago.

En el primer formato se le pide al solicitante que llene el formulario, según los dato que corresponda, como la razón social, los datos personales y la información de financiación debida.

En el segundo, el solicitante deberá llenar los datos para acceder a la solicitud de desistimiento de acuerdo de pago, es decir, la acción de dejar sin efecto un contrato de pago previamente establecido.

De esta manera, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, le brinda a la ciudadanía la opción de lograr un acuerdo en el pago de sus facturas en los servicios. Si desea conocer mayor información acerca de estos acuerdos y otras noticias que especifica el EAAB, puede hacerlo, en el siguiente enlace, haciendo clic, aquí.

Es así que, también, la Alcaldía de Bogotá hace un llamado al cumplimiento en el pago de las facturas para evitar la suspensión del servicio.

