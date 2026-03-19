Advertencia en el Quindío tras anuncio de liquidar EPS en quiebra

Armenia

El presidente Gustavo Petro, en medio de un consejo de ministros, anunció la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) quebradas porque el Congreso de la Republica no aprobó la Reforma a la Salud que incluía un salvavidas a estas empresas. En efecto, eso generó diferentes reacciones en el departamento.

La gerente del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño, evidenció que es alta la preocupación porque empeoraría el panorama que se tiene actualmente.

Reconoció que las deudas con las EPS siguen siendo una problemática para el sector salud como es el caso de la Nueva EPS que es una de las mayores deudoras con más de 44 mil millones de pesos y con el agravante que cuenta con el 60% de los usuarios del departamento.

Explicó que la EPS que le sigue con mayor deuda al centro asistencial es Asmet Salud con 18 mil millones de pesos y la tercera es Sanitas con 7 mil millones de pesos.

“La nueva EPS sigue siendo la la aseguradora con una cartera mayor a 44.000 millones de pesos, Asmet Salud con más de 18.000 millones de pesos", destacó.

En cuanto al anuncio del gobierno nacional considera es preocupante porque generaría el no pago de toda la cartera que tienen estas EPS con el principal hospital del departamento.

“Por supuesto, no deja de generarnos bastante inquietud el pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre la liquidación de las EPS que están en riesgo financiero porque siendo así quedarían en el país no más de 10 y esto generaría el no pago de toda esa cartera que tienen las EPS con el hospital", alertó.

“Cuando una EPS es liquidada, prácticamente la recuperación de cartera es nula. Toda esa cartera se vuelve a una sola bolsa, pero es de muy difícil cobro por parte de los hospitales. Las EPS con mejor comportamiento es Sura, Salud Total y Sánitas que a pesar de su periodo de intervención donde se atrasaron un poco los pagos, hoy se están colocando al día con esos pagos", indicó.

Sobre la falta de pago de las deudas de EPS y el impacto para el hospital, mencionó: “Son recursos que pudieran ser invertidos en servicios que hoy el hospital no presta, como por ejemplo en hemodinamia, cirugías de cuarto nivel de complejidad que podrían realizarse en el hospital si lográramos tener los pagos a tiempo de las aseguradoras".

Recordó que continúa vigente la restricción de servicios a usuarios de la Nueva EPS por lo que solo atienden urgencias vitales, triage 1 y 2.