Es descabellado pretender trasladar millones de usuarios a Nueva EPS, Asociación Usuarios Quindío

Desde la Asociación de usuarios de la Nueva EPS en el Quindío calificaron como descabellada la propuesta del gobierno de trasladar 3 millones de usuarios de otras EPS

En Caracol Radio Armenia hablamos con el presidente de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Quindío, Roberto Acosta que señaló “Realmente es una propuesta descabellada, porque la Nueva EPS tiene 11 millones y medio de afiliados y están sufriendo todas las consecuencias precisamente de la mala administración, de la improvisación, de la falta de planificación.

Y agregó “además todos pensábamos que con la intervención iba a mejorar las cosas que de por sí ya venían mal, pero después de la intervención todo empeoró hasta el punto de que muchos pacientes están muriendo por falta de medicamentos. Entonces tenemos sumamente claro ese problema.

Y sumarle 3 millones más de afiliados, pues eso sí ya definitivamente no cabe sino en la cabeza a estos administradores que tienen unas ideas o conceptos locos sobre cómo mejorar la situación en la nueva EPS., puntualizó el presidente de la Asociación de usuarios.

Cabe recordar que la Nueva EPS es la entidad prestadora de salud que más usuarios tiene en el Quindío, con más de 240.000 usuarios.