Propietarios de apartamentos en Bogotá temen perder su inversión tras caer en presunta estafa

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Luego de que Caracol Radio diera a conocer la denuncia de un presunto abandono a un conjunto de viviendas en el barrio Álamos, en Bogotá, empezaron a salir a la luz casos similares.

Se trata de un edificio llamado La Quinta, ubicado en Santa María del Lago, conformado por 16 unidades: 12 apartamentos y 4 apartaestudios.

Entre 2019 y 2020 fueron adquiridas las propiedades a una constructora llamada El Roble S.A.S., que tiene como representantes legales a Yamil Alfonso Molina Buitrago y Juan de Jesús Molina Buitrago.

Después de años, la compañía no logró responder, tomando graves e irregulares decisiones como lo fue hipotecar el predio en dos oportunidades, (una por 350 millones de pesos y otra por 280 millones), a personas naturales, y sin avisar a los propietarios.

Pese a esto, los propietarios denuncian que ese dinero nunca se vio reflejado ya que durante varios meses ni siquiera había personal trabajando.

Actualmente, por este caso en específico, los responsables tienen un proceso legal en su contra en la Fiscalía por presunta estafa, siendo esta uno de las más de 7 que estarían enfrentado por el mismo motivo. También tendrían más de 30 denuncias civiles.

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Vale la pena mencionar que Carlos Andrés Daniels, Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, confirmpo en Caracol Radio que esa contructora nunca radicó la documentación relacionada con el proyecto.

“Una vez conocimos estas denuncias, empezamos a desarrollar las acciones, pendientes a verificar todas las situaciones de hecho y derecho que correspondieran [...] abrimos investigación contra la constructora y sancionó por enajenación ilegal”, añadió.

Yarima Rueda, una de las propietarias, reveló en 6AM W que en el 2023 y ante las evidentes irregularidades, los compradores solicitaron a la Secretaría de Hábitat una intervención administrativa y de posesión.

“Tenemos esta preocupación, ya que no solamente existe una demanda que ya tiene un proceso de solicitud de remate, sino que hay muchos otros procesos en marcha incluso desde antes de incluso comprar nosotros”, aseguró con preocupación haciendo énfasis en la posibilidad de perder su dinero.

A esto se suma el temor que tienen por los encargados actuales del proyecto, CII Constructora, quienes también tendrían presuntamente denuncias en su contra por retrasos en entregas con otros proyectos.

El subsecretario agregó que a raíz de estas irregularidades, han realizado 5 visitas de inspección: “la última visita que realizamos fue el martes 10 de marzo de 2026″:

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Ante la alarma sobre la actual constructora encargada y sus antecedentes, Daniel recalcó que han estado haciendo “todo lo que está a su alcance para precaver los derechos de los adquirientes de vivienda”.