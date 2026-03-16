Citas de pacientes trasplantados en la Shaio están siendo canceladas por falta de pago de Nueva EPS

Cada vez es más preocupante el panorama para los pacientes afiliados a Nueva EPS trasplantados en Colombia, y por supuesto, para quienes aún se encuentran en lista de espera.

A través de Caracol Radio se han dado a conocer varias denuncias de ciudadanos, miembros de Nueva EPS, que llevan meses sin recibir medicamentos, los cuales son indispensables para que sus cuerpos no rechacen sus trasplantes.

Lamentablemente la alerta continúa creciendo, pues, desde la semana pasada, la Clínica Shaio ha estado comunicándose con pacientes, no solo con trasplantes, también con otras condiciones, para cancelar sus citas.

Vale la pena agregar que en septiembre de 2025, la entidad anunció públicamente la terminación progresiva de su convenio con Nueva EPS “debido a reiterados y graves incumplimientos contractuales, especialmente relacionados con el no pago de las obligaciones vigentes”.

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Por lo anterior, Shaio estuvo durante meses destinando recursos propios para seguir brindando atención a los pacientes pese a la falta de pago, situación que, en medio de sus esfuerzos no puede extenderse más, motivo por el cual se han visto en la obligación de ir cancelando en los últimos días, varios controles.

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Jorge Ernesto García, Director Ejecutivo y Fundador de la Fundación Retorno Vital, explicó en 6AM W que esto implica que “los pacientes dejan de recibir formulaciones médicas y controles médicos”.

Agregó con preocupación que, con esta medida, lo más probable es que “los pacientes que están en lista de espera para trasplante, seguramente no van a lograr recibirlo”.

García dijo que serían más de 215 pacientes afectados, entre los que están ya trasplantados y requieren su control, y aquellos que están en estudio y lista de espera.

Hasta el momento la Nueva EPS no ha dado un parte de tranquilidad que indique a estas personas cómo deben proceder o a dónde deben dirigirse para ser atendidos: “necesitamos medicamentos de manera mensual, continua y oportuna”.

Asimismo, aprovechó el espacio para informar sobre el reciente deceso de un paciente que estaba en lista de espera para trasplante de médula y que desde el mes de octubre se encontraba a la espera de un medicamento.