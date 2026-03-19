Gobernador de Córdoba expresó preocupación por “falta de articulación” para atender emergencia

Montería

A través de la red social X, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, cuestionó la falta de articulación para superar la emergencia que dejó a más de 200.000 personas damnificadas por inundaciones. El mandatario ha asegurado que reparar los daños en el departamento costaría cerca de 8 billones de pesos.

Sin embargo, insistió en que esa reparación requiere de una fase de recuperación que necesitaría articulación con el Gobierno Nacional.

Tras lo expuesto, el mandatario expresó preocupación y manifestó que “nuestro departamento es el territorio con mayores afectaciones a causa de las inundaciones generadas por el frente frío, es el departamento que mayor sustento le da a la declaratoria de emergencia nacional. Más de 80.000 familias y 200.000 personas damnificadas, cientos de miles de hectáreas de campesinos que lo perdieron todo, miles de viviendas destruidas y afectadas, emprendedores que lo perdieron todo, entre muchos otros sectores afectados”.

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“Luego de más de 40 días después de la declaratoria de emergencia, a excepción de un par de mesas. A la fecha como departamento y entidad territorial, no hemos sido convocados a mesas de trabajo sectoriales para poder construir de manera articulada el plan nacional de atención de emergencia en su fase de recuperación”, puntualizó.

Frente a lo indicado, precisó que “la atención de la emergencia requiere de articulación y planeación para garantizar una efectiva recuperación del territorio, en donde queden claras las acciones, tiempos y responsables. Aquí estamos listos para hacer equipo y poder aliviar las afectaciones de nuestra gente, y si alzar la voz en nombre de mi gente me va a generar ataques personales, estoy listo para asumirlos, esta fue la responsabilidad que asumí el día que decidí aspirar a ser el gobernador de todos los cordobeses”.

Finalmente, hizo un llamado a los entes de control para que se analice la crisis en el departamento, donde hay alerta por el posible paso de un nuevo frente frío que podría generar lluvias durante los días 19 y 20 de marzo.

“Hago un llamado a la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, y Defensoría del pueblo, para que nos convoque y departamentos afectados podamos conocer el plan de atención de emergencia, y colombianos sepan a dónde serán destinados sus dineros recaudados en el marco de la emergencia”, concluyó.